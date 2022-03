'नहीं मानी बात तो बढ़ सकती हैं मुश्किल', सुनील गावस्कर ने भारत के युवा बैटर को दी चेतावनी

Cricket

नई दिल्ली। भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच बेंगलुरू के चिन्नास्वामी स्टेडियम पर खेला जा रहा है, जहां पर भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 252 रनों का स्कोर खड़ा किया है। बेंगलुरू की यह पिच बल्लेबाजों के लिये काफी मुश्किल नजर आ रही है लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम के लिये श्रेयस अय्यर ने 92 रनों की पारी खेली और टीम के स्कोर को 252 रन तक पहुंचाने का काम किया। जवाब में श्रीलंकाई टीम लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि वो 150 के स्कोर तक भी नहीं पहुंच पायेगी।

उल्लेखनीय है कि रोहित शर्मा ने भारतीय टेस्ट टीम के नये कप्तान के रूप में कमान संभाली है और मोहाली टेस्ट में पहली बार कप्तानी करने उतरे थे। इस मैच में भारतीय टीम ने एक पारी और 222 रनों से जीत हासिल की थी। इसके साथ ही रोहित शर्मा भारतीय टीम के सभी प्रारूप के कप्तान बन चुके हैं। मोहाली टेस्ट में भारतीय टीम कप्तान के अलावा भी कई बदलावों के साथ उतरी थी जिसमें नंबर 3 पर हनुमा विहारी और नंबर 5 पर श्रेयस अय्यर को खेलने का मौका दिया गया है जिन्होंने पुजारा और रहाणे को रिप्लेस किया है।

