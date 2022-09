SL vs PAK: 'संडे को ट्रॉफी पक्का है...' , शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तानी फैंस ने शेयर किए मजेदार मीम्स

नई दिल्ली, 9 सितंबर। फाइनल से पहले श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप के अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई है। इस जीत के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ियों के हौसले फाइनल के लिए और बढ़े होंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच रविवार को होने वाले फाइनल में जीतने वाली टीम साल 2022 की एशिया चैंपियन बन जाएगी। हालांकि, हार के बाद भी पाकिस्तान के फैंस ने अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है।

SL vs PAK: फाइनल से पहले श्रीलंका ने पाकिस्तान को दी पटखनी, 5 विकेट से जीता मुकाबला

सोशल मीडिया पर फैंस जता रहे भरोसा

श्रीलंका के खिलाफ मिली हार के बाद पाकिस्तानी फैंस तरह तरह के मीम्स शेयर कर रहे हैं। फैंस के मुताबिक ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर संडे को रिलीज होगी और उसमें पाकिस्तान की टीम जीत दर्ज करने में कामयाब होगी। वहीं बाबर आजम और हसन अली भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ ट्रेंड कर रहे हैं। हसन अली को टीम में मौका देने पर कई फैंस ने एतराज भी जताया है।

Will meet up on September 11nt!🤝

On to the Finale now!🇱🇰❤️#SLvsPAK | #AsiaCup2022Final pic.twitter.com/Vfh00zJfm3 — 𝐀𝐚𝐥𝐢𝐲𝐚𝐡 | 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐥𝐲 71𝐬𝐭♥️ (@Aaliya_Zain5) September 9, 2022

श्रीलंका ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया

श्रीलंका ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर सुपरफोर का यह मुकाबला अपने नाम किया। श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 19.1 में सभी विकेट गंवाकर 121 रन ही बना सकी। जिसे श्रीलंका ने पांच विकेट खोकर 17 ओवर में आसानी से हासिल कर लिया।

Pak Team to Awaam #PAKvsSL #SLvsPAK pic.twitter.com/PrZW0bG9Tf — S ʌ ɭ ɱ ʌ ŋ K ʜ ʌ ŋ (@i_SalmanKhaan) September 9, 2022

Rizwan takes the DRS...

Babar Azam be like- Captain Mai hu...#SLvsPAK #AsiaCup2022 #AsiaCup2022Final (Pakistanis don't listen to their PM then why will they listen to their Captain....😂🤣) pic.twitter.com/RskEEKFG3Y — Sumit Singh Rajpoot (@SinghSaab_203) September 9, 2022

पाथुम निसांका ने जड़ा अर्धशतक

श्रीलंका की तरफ से सलामी बल्लेबाज पाथुम निसांका ने 48 गेंदों में नाबाद 55 रन बनाए। इससे पहले पाथुम निसांका ने भारत के खिलाफ भी अर्धशतक लगाया था। पाकिस्तान की ओर से कप्तान बाबर आजम ने सबसे ज्यादा 30 रन बनाए। बाबर के अलावा फखर जमान 18 गेंदों में 13 रन, इफ्तिखार अहमद 17 गेंदों में 13 रन और खुशदिल शाह महज 4 रन ही बना सके।

Friday, September 9, 2022