PAK vs ENG: पाकिस्तानी फैंस ने उड़ाया अपने ही कप्तान बाबर आजम का मजाक, 22 साल बाद इंग्लैंड ने किया यह काम

Pakistan vs England, 2nd Test: मुल्तान टेस्ट की पहली पारी में 75 रन बनाने वाले बाबर आजम दूसरी पारी में फ्लॉप रहे। बाबर के बल्ले से सिर्फ एक रन ही निकला, जिसके बाद फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया।

Pakistan vs England, 2nd Test: इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट मैच में चौथे ही दिन पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। मुल्तान में खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच को इंग्लैंड ने 26 रनों से अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज पर भी कब्जा जमा लिया है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 355 रनों का लक्ष्य दिया था। पाकिस्तान की टीम जीत के काफी करीब आकर मुकाबले को गंवा बैठी।

PAK vs ENG: इंग्लैंड टीम ने रचा इतिहास, दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को रौंदकर जीती सीरीज

कप्तान बाबर आजम हो रहे हैं ट्रोल

पाकिस्तानी फैंस बाबर आजम को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। बाबर आजम दूसरी पारी में सिर्फ एक रन बनाकर क्वीन बोल्ड हो गए थे। जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने उन्हें निशाने पर ले लिया। इतना ही नहीं स्टेडियम में भी कुछ फैंस उनको देखकर जिम्बाबर...चिल्लाने लगे। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस का गुस्सा देख बाबर आजम सिर नीचे कर पवेलियन की तरफ लौट गए।

Pakistani crowd chant zimbabar today, few months ago they shouted parchi to imam and once they bully khusdil shah so much that he started to crying on dressing room.

But but we always support our team. pic.twitter.com/hmVikO1zeA — Intellectual Memes For Stupid Teens (@Intellctualmimi) December 11, 2022

इंग्लैंड ने 22 साल बाद किया यह काम

पाकिस्तान में इंग्लैंड की टीम 22 साल बाद टेस्ट सीरीज जीतने मे सफल रही है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को घर में हराया था। अब इंग्लैंड की टीम ने बेन स्टोक्स की कप्तानी में शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को पटखनी दी है। पाकिस्तान को इस मुकाबले को जीतने के लिए 355 रनों की जरूरत थी। लेकिन पाकिस्तान की टीम 328 रन पर ही ऑल आउट हो गई।

We know babar azam perform only against zimbabwe, that doesn't mean you will call him "zimbabar" in front of him. This is totally unethical. Please don't share this video.🙏 pic.twitter.com/TETmiJ4XKH — BoiesX 🕯 (@BoiesX45) December 11, 2022

Pakistan have lost three home Tests in a row for the first time since 1959 😱#PAKvENG #BabarAzam pic.twitter.com/Q9t7ObHrS9 — Aryan Pradhan (@aryan_nart) December 12, 2022

सऊद शकील ने बनाए सबसे अधिक 94 रन

सऊद शकील ने पाकिस्तान के लिए सबसे अधिक 94 रनों की पारी खेली। वह एक छोर पर लंबे समय तक टिके रहे, लेकिन मार्क वुड की बाहर जाती हुई गेंद पर वह अपना विकेट गंवा बैठे। शकील के आउट होने के बाद पाकिस्तान की ओर से किसी भी बल्लेबाज ने बड़ा स्कोर नहीं किया। लिहाजा टीम को खुद के घर में ही शिकस्त का सामना करना पड़ा। शकील के अलावा इमाम उल हक ने 60, अब्दुल्ला शफीक ने 45, मोहम्मद नवाज ने 45 और आगा सलमान ने 20 रनों की पारी खेली।

