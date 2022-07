IND vs WI: निखिल चोपड़ा को कमेंट्री बॉक्स में देखा होगा, वे भी जीत के हीरो हैं

Cricket

स्पोर्ट्स डेस्क, जुलाई 27: आपने निखिल चोपड़ा को कमेंट्री बॉक्स में जरूर देखा होगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय जीत के वे भी नायक रहे हैं। एकदिवसीय मैचों में वे बॉलिंग ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते थे। अच्छे स्पिनर थे और लोअर ऑर्डर में लंबे हिट्स लगाते थे। एक अर्धशतक भी लगाया था। उनकी जबर्दस्त बॉलिंग के कारण वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी बालू की भीत की तरह ढह गयी और करारी हार हुई थी। विदेशी जमीन पर वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने भारत की तरफ से सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की है। मालूम हो कि यह एकदिवसीय मैच कनाडा के टोरंटो शहर में खेला गया था। ये मैच टोरंटो में क्यों खेला गया था? इसकी भी दिलचस्प कहानी है।

