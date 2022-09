IND vs PAK मैच से पहले TV चैनल पर मोहम्मद हफीज ने कहा कुछ ऐसा कि भड़के फैंस, फिर लगा दी क्लास

Cricket

oi-Amit K U

नई दिल्ली, 3 सितंबर। एशिया कप 2022 में भारत-पाक मैच को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं। ऐसा लंबे समय बाद होगा जब एक हफ्ते के भीतर भारत और पाकिस्तान दो बार एक-दूसरे से भिड़ेगी। 28 अगस्त के बाद अब दोनों टीमें 4 सितंबर को आपस में टकराने के लिए तैयार है। इस महामुकाबले से पहले सोशल मीडिया पर फैंस तरह-तरह के मीम्स भी शेयर कर रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद हाफिज सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जा रहे हैं।

IND vs PAK: पाकिस्तान को बड़ा झटका, चोटिल हुआ एक और गेंदबाज, भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा मैच

हाफिज ने बताया भारत को 'लाडला'

दरअसल, हाफिज ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर कुछ ऐसा कहा कि वह भारतीय फैंस की नजरों में आ गए। भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले एक टीवी चैनल पर बात करते हुए मोहम्मद हफीज ने कहा कि भारत अच्छी क्रिकेट नहीं, बल्कि पैसों के कारण वर्ल्ड क्रिकेट का 'लाडला' बना हुआ है। बीसीसीआई सबसे अधिक पैसे कमाती है इसलिए आईसीसी भारतीय टीम को अलग तरह से ट्रीट करती है।

'जो कमाऊ पूत होता है, वो सबसे प्यारा और सबसे लाडला होता है'

हफीज ने बीसीसीआई और भारतीय टीम पर तंज कसते हुए कहा कि जो कमाऊ पूत होता है, वो सबसे प्यारा और सबसे लाडला होता है। उसकी चुम्मियां ज्यादा ली जाती है। उसी तरह भारत एक रेवेन्यू मेकिंग देश है। सबसे ज्यादा स्पॉन्सरशिप भारत से ही दूसरे देशों में जाता है जिससे उन्हें फायदा मिलता है। हफीज के मुताबिक क्रिकेट नहीं बल्कि पैसों के कारण भारत की महत्वता दूसरे देशों में अधिक बढ़ी है।

Yes that's why India is no.1 T20 ranking team in the world currently and top 3 in all formats and also in latest ranking Surya Kumar Yadav will become no.1 surprass babar Azam and professor Hafeez saying that we are not playing good cricket

Goat expert 🤣