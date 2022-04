'बुरे दाैर में KKR ने नहीं दिया था कुलदीप का साथ', पूर्व भारतीय क्रिकेट ने लगाया आरोप

Cricket

oi-Rahul Singh

नई दिल्ली। आईपीएल 2022 में जैसे ही कुलदीप यादव की दिल्ली कैपिटल्स में एंट्री हुई तो उनकी चमक फिर से बिखरती दिखी। कुलदीप ने अभी तक खेले 7 मैचों में 13 विकेट ले लिए हैं। कुलदीप ने पिछला सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के लिए खेला था, लेकिन उन्हें 1 भी मैच खेलने को नहीं मिला। वहीं पूर्व भारतीय क्रिकेटर निखिल चोपड़ा ने माना कि केकेआर टीम प्रबंधन और अनुभवी खिलाड़ियों ने कुलदीप के बुरे दौर में उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कुलदीप को दिल्ली के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग और कप्तान ऋषभ पंत से समर्थन मिला है।

यह भी पढ़ें- IPL में छाए, पर नहीं दिखेंगे T20 वर्ल्ड कप में एक साथ, आकाश चोपड़ा ने बताए नाम

English summary

Kuldeep was not happy with the way KKR treated him in the last edition says Nikhil Chopra