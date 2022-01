BCCI बनाम विराट के मुद्दे पर कपिल देव ने दी खास सलाह, बताया कैसे खत्म हो सकता है पूरा विवाद

Cricket

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट जगत में पिछले दो महीने के अंदर काफी उथल पुथल देखने को मिली है, जिसने दुनिया भर के खेल प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस उथल-पुथल के बीच बहुत सारे बदलाव देखने को मिलें, हालांकि इस दौरान सिर्फ दो चीजें अपनी जगह पर तथस्थ नजर आयी, जिनमें से एक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) था तो दूसरा नाम पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली का रहा। पिछले एक महीने के अंदर बीसीसीआई और विराट कोहली ने जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कुछ न कुछ विवाद उभरकर आया, जिसको लेकर यह अटकलें लगाई जानें लगी कि बोर्ड और इस दिग्गज खिलाड़ी के बीच सबकुछ सही नहीं घट रहा है।

इन अटकलों की शुरुआत साउथ अफ्रीका दौरे के लिये टेस्ट टीम का ऐलान करने के साथ हुई जब चयनकर्ताओं ने विराट कोहली से वनडे प्रारूप की कमान छीनकर रोहित शर्मा को नये कप्तान के रूप में घोषित कर दिया। इसके बाद विराट कोहली ने दौरे पर जाने से पहले जब मीडिया से बात की तो रोहित शर्मा और अपने बीच चल रही विवाद की अफवाहों को खत्म करने का काम किया, हालांकि इस दौरान जब उनसे कप्तानी को लेकर सवाल किया गया तो उनके जवाब ने सभी को हैरान कर दिया और एक हद तक बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को झूठा बता दिया।

