Video: जब शैंपेन के जश्न से पहले जोस बटलर ने मोइन अली-आदिल रशीद को किया अलग, हो रही है जमकर तारीफ

Jos Buttler: टी20 विश्वकप के फाइनल मुकाबले में जिस तरह से इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर खिताब को अपने नाम किया उसके बाद पूरी इंग्लैंड की टीम ने जमकर जश्न मनाया। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर की अगुवाई में जिस तरह से इंग्लैंड ने विश्वकप का खिताब जीता उसके बाद हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। लेकिन विश्वकप जीतने के बाद जिस तरह से उनकी टीम ने जश्न मनाया और इस जश्न के दौरान जोस बटलर ने कुछ ऐसा किया कि लोग उनकी और भी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं।

Respect for religious diversity is an essential element of any peaceful society.

Here England captain Jos Buttler asked Adil Rashid and Moeen Ali to leave before they celebrated with champagne. Respect.#ENGvsPAK #T20WorldCup22 #T20WorldCupFinal pic.twitter.com/Tu9pvqKZba