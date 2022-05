'मत पूछो भाई, मुझसे खुद के रन नहीं बन रहे', बटलर के सवाल पर कोहली ने उड़ाया खुद का मजाक

Cricket

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली के लिये पिछले कुछ समय से फॉर्म अच्छी नहीं रही है और वो आईपीएल के 15वें सीजन में भी देखने को मिली है, जहां पर वो 13 लीग मैचों में महज 236 रन ही बना सके हैं। विराट कोहली भले ही अपनी अच्छी फॉर्म में नहीं है लेकिन उनका मजाकिया अंदाज आज भी बरकरार है, जो कि गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गये आखिरी मैच से पहले देखने को मिला। आईपीएल के 14वें सीजन तक सिर्फ 3 बार गोल्डन डक का शिकार हुए विराट कोहली अकेले 15वें सीजन में 3 बार पहली गेंद पर अपना विकेट गंवा कर वापस लौटते नजर आये हैं।

गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गये आखिरी मैच से पहले प्रसारणकर्ता स्टार स्पोर्टस ने विराट कोहली के साथ हरभजन सिंह का एक इंटरव्यू शेयर किया है जिसमें उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि कैसे उनसे इस सीजन के ऑरेन्ज कैप होल्डर और राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज जोस बटलर ने उनसे एक सवाल पूछा था जिसके जवाब में विराट कोहली ने इस बैटर को लोट-पोट कर दिया।

