Net Worth: जडेजा के पिता थे Security Guard, आज बेटा है करोड़ों की संपत्ति का मालिक

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 24 मार्च। आईपीएल 15 के शुरू होने के ठीक पहले CSK ने आज ऐलान किया कि अब चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी नहीं बल्कि ऑल राउंडर रवींद्र जडेजा होंगे। रवींद्र जडेजा का जन्म 6 दिसंबर 1988 को एक राजपूत परिवार में हुआ था। शुरू से ही उनकी क्रिकेट के प्रति दीवानगी थी, लेकिनउनके पिता अनिरुद्ध चाहते थे कि उनका बेटा सेना में जाए और अधिकारी बने। उनके पिता Security Guard थे। हालांकि उन्होंने अपनी इच्छा अपने बेटे पर थोपी नहीं।

English summary

Ravindra Jadeja new captain of CSK: read Net Worth, Assets and Biography. The total net worth of Mr. Ravindra Jadeja is estimated to be 13 Million USD, which in Indian currency is approximately equal to 97 Crore Indian Rupee.