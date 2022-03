अगर आईपीएल नीलामी में जाते रवि शास्त्री तो कितना मिलता पैसा, खुद किया रकम का खुलासा

Cricket

oi-Vineet Kumar

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत के साथ ही यह टूर्नामेंट फैन्स के बीच काफी मशहूर हुआ और जल्द ही दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। आईपीएल न सिर्फ दुनिया की सबसे मशहूर फ्रैंचाइजी टी20 लीग है बल्कि सबसे अमीर लीग भी है, जिसकी नीलामी फैन्स के बीच काफी मशहूर है। हर साल फैन्स को आईपीएल ऑक्शन में कई बेहतरीन नीलामी देखने को मिलती है, जहां पर कई खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात होती नजर आती है तो वहीं पर कई खिलाड़ियों के लिये टीमें अपनी तिजोरी खोल देती है।

इसकी वजह से हमें ऑक्शन के दौरान कई बार खिलाड़ी 15 करोड़ से ज्यादा की रकम पर बिकते नजर आते हैं। इसे देखते हुए फैन्स कई बार सोचते हैं कि अगर आईपीएल का आगाज पुराने खिलाड़ियों के जमाने में हुआ होता तो उस समय के दिग्गज खिलाड़ियों के पीछे टीमें कितना खर्च करती हुई नजर आती।

और पढ़ें: GT vs LSG: IPL के डेब्यू मैच में गुजरात टाइटंस ने जीता टॉस, जानें कैसी है दोनों की प्लेइंग 11

English summary

IPL 2022 Ravi Shastri reveals how much money he would have gone for at IPL mega-auction if he played