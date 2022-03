'IPL 2022 में बहुत खतरनाक बनने वाले हैं विराट', ग्लेन मैक्सवेल ने किया कोहली की कप्तानी पर बड़ा खुलासा

Cricket

oi-Vineet Kumar

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन का आगाज होने वाला है, जिसका पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाने वाला है। इस बीच आरसीबी की टीम ने नये सीजन के लिये अपने कप्तान का ऐलान कर दिया है और साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसिस को टीम की कमान सौंप दी है। पिछले सीजन विराट कोहली आरसीबी की टीम को संभाल रहे थे लेकिन भारतीय टीम को आगे ले जाने का इरादा रखते हुए उन्होंने पहली टी20 की कप्तानी छोड़ी और फिर आरसीबी की, हालांकि खराब विश्वकप कैंपेन के बाद विराट कोहली इस समय तीनों प्रारूप की कप्तानी छोड़ चुके हैं।

ऐसे में विराट कोहली आईपीएल 2022 में बतौर बल्लेबाज खेलते नजर आयेंगे और फैन्स को उम्मीद है कि इससे उनकी बल्लेबाजी में चल रहे संघर्ष में बदलाव आयेगा। विराट कोहली ने जब करियर का आगाज किया था तो वो बिना किसी हिचकिचाहट वाली एप्रोच के साथ खेलते नजर आते थे लेकिन कप्तानी के साथ ही उनकी एप्रोच में भी काफी बदलाव देखने को मिला है, खासतौर से पिछले कुछ महीनों में।

