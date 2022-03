IPL 2022: कभी एक साल के लिए बैन लगा था जडेजा पर आज बने कप्तान, धोनी के हैं बेहद करीबी

Cricket

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 24 मार्च। आईपीएल 15 सीजन के शुरू होने के ठीक पहले चेन्नई सुपर किंग्स के फैन को करारा झटका लगा है। आज CSK ने ऐलान किया कि अब चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी नहीं बल्कि ऑल राउंडर रवींद्र जडेजा होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक धोनी ने खुद ही कैप्टन की सीट छोड़ दी है। हालांकि हमेशा की तरह अपने फैसले से चौंकाने वाले माही ने इस बार भी लोगों को shocked कर दिया है, हालांकि सीएसके की कप्तानी जिनको दी गई है वो धोनी के ही बेहद करीबी हैं।

English summary

Mahendra Singh Dhoni has handed over the captaincy reins at Chennai Super Kings (CSK) to Ravindra Jadeja, ahead of the start of the 15th season of the Indian Premier League (IPL). When 'Ravindra Jadeja was banned for a year, such was the comeback.