'अगर चुना गया भारतीय टेस्ट टीम का अगला कप्तान..', इस सवाल पर जानें क्या बोले जसप्रीत बुमराह

नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हाल ही में खत्म हुई टेस्ट सीरीज के बाद अब केएल राहुल की कप्तानी में भारतीय टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने की तैयारी कर रही है। इस सीरीज के लिये भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को टीम का उपकप्तान बनाया गया है। वहीं पर टेस्ट सीरीज में 2-1 से हार मिलने के बाद विराट कोहली ने अपनी टेस्ट प्रारूप की कप्तानी से भी इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद टेस्ट टीम के नये कप्तान के नामों को लेकर चर्चा जारी है। इस फेहरिस्त में रोहित शर्मा, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत के नामों पर कयास लगायी जा रही है, जिन्हें टीम की कमान सौंपी जा सकती है।

इसी को लेकर जब सोमवार को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जसप्रीत बुमराह से अगला टेस्ट कप्तान बनने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह मेरे लिये सम्मान की बात होगी अगर मुझे भारतीय टेस्ट टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी जाती है। जसप्रीत बुमराह ने आगे बात करते हुए कहा कि टीम में हमेशा ही अपना हर तरीके से योगदान देना चाहते हैं, फिर चाहे कोई भी पोस्ट क्यों न हो।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए बुमराह ने कहा,'मेरे लिये मैं हमेशा ही अपनी टीम के लिये किसी भी तरह से योगदान देने के लिये तैयार रहता हूं, फिर वो चाहे किसी पॉजिशन की जिम्मेदारी हो या फिर किसी और तरीके से। अगर मुझे यह मौका दिया जाता है तो यह मेरे लिये सम्मान की बात होगी और अगर नहीं मिलती है तो भी मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि मैं अपनी क्षमता के अनुसार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूं। मेरा ध्यान हमेशा अच्छा प्रदर्शन करने पर ही रहेगा।'

उल्लेखनीय है कि विराट कोहली के कप्तानी से इस्तीफा देने के बाद खबरें आयी थी कि चयनकर्ताओं ने इस पॉजिशन के लिये रोहित और राहुल के साथ मुलाकात की है। सीमित ओवर्स प्रारूप में विराट के कप्तानी छोड़ने के बाद रोहित शर्मा को नया कप्तान बनाया गया है जबकि केएल राहुल उपकप्तान की भूमिका अदा कर रहे हैं, हालांकि चोट की वजह से जब रोहित साउथ अफ्रीका दौरे का हिस्सा नहीं बन सके तो राहुल को टीम की कमान सौंपी गई है।

गौरतलब है कि टेस्ट सीरीज के दौरान दूसरे मैच में भी जब विराट कोहली को पीठ में खिंचाव के चलते बाहर बैठना पड़ा तो केएल राहुल और बुमराह की जोड़ी ने ही टीम के लीडरशिप विभाग की जिम्मेदारी संभाली और अब वनडे सीरीज में भी नेतृत्व करते हुए टीम को जीत दिलाने पर नजरें होंगी।

आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह ने विराट कोहली के नेतृत्व में ही अपना टेस्ट डेब्यू किया था और मौजूदा समय में दुनिया के सबसे महान गेंदबाजों में शुमार हैं। कोहली के कप्तानी छोड़ने पर भी बुमराह ने बात की और कहा कि इससे टीम में ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि हम सभी एक यूनिट के रूप में काफी नजदीक हैं और कप्तान कोई भी हो, हम सभी उनका समर्थन करते हैं। कोहली मैदान पर एक अलग ऊर्जा लेकर आते हैं, ऐसे में वो हमारे लिये हमेशा कप्तान रहेंगे जिसकी ओर हम हमेशा देखते रहेंगे।

