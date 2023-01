'जून से टीम में रखा था और अब डेब्यू कराया है,' राहुल त्रिपाठी को प्लेइंग XI में लाने के बाद ट्विटर पर जनसैलाब

भारतीय टीम में अंततः राहुल त्रिपाठी का डेब्यू हो गया। श्रीलंका के खिलाफ पुणे में दूसरे टी20 मैच के दौरान ऐसा देखने को मिला। फैन्स उनको लेकर काफी खुश हैं।

Cricket

oi-Naveen Sharma

IND vs SL 2nd T20I, Rahul Tripathi Debut (भारत बनाम श्रीलंका): श्रीलंका के खिलाफ पुणे में टी20 मुकाबले में भारतीय टीम में कुछ बदलाव देखे गए। पिछले मैच में चोट के कारण सीरीज से बाहर होने वाले संजू सैमसन की जगह राहुल त्रिपाठी को जगह मिली। त्रिपाठी इस मैच से अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू कर रहे हैं। काफी इन्तजार करने के बाद राहुल त्रिपाठी को अंततः टीम इंडिया से खेलने का मौका मिल गया। पिछले मैच में जब वह बाहर थे तो ट्विटर पर फैन्स ने हंगामा कर दिया था और उनको टीम में शामिल करने की मांग की थी। (Photo: BCCI/Twitter)

'ऋषभ पन्त के एक्सीडेंट के बारे में सुनकर मुझे सदमा लगा था,' भारतीय खिलाड़ी का बयान

राहुल त्रिपाठी के अलावा टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में अर्शदीप सिंह को भी शामिल किया गया है। उनको हर्षल पटेल की जगह लाया गया है। हर्षल पटेल पिछले मैच में काफी महंगे रहे थे। भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। राहुल त्रिपाठी को टीम में शामिल करने पर उनके फैन्स ट्विटर पर काफी खुश दिखे।

Rahul Tripathi's lucky day has finally come in a home T20I debut! #INDvSL — Niharika Raina (@niharika_raina) January 5, 2023

The happiness on the face of Rahul Tripathi says it all . #INDvSL @rahultripathi pic.twitter.com/N6dDAQlAEB — CricHagrid (@CricHagrid) January 5, 2023

Want him to play just as sky, imo rahul tripathi has similar kind of shots and fearlessness as sky. https://t.co/bax8KuZqMb — Mukesh Dhanure (@mukeshdhanure) January 5, 2023

त्रिपाठी को टीम और कोच की मौजूदगी में बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ ने डेब्यू कैप प्रदान की। इस दौरान सभी खिलाड़ी और खुद त्रिपाठी काफी खुश दिखाए दिए। पांड्या ने टॉस के बाद कहा कि विकेट अच्छा दिख रहा है और दूसरी पारी में भी नहीं बदलेगा इसलिए हम गेंदबाजी करेंगे। पिछले मैच में जिस तरह से हमने स्कोर डिफेंड किया, उसकी ख़ुशी है। श्रीलंका के कप्तान शनाका ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि पहले बैटिंग करना सही है और हम बैटिंग का फैसला लेते।

Rahul Tripathi has been touring with the team since last June. He finally makes his debut today — 🌙 (@Sammohit_) January 5, 2023

Excited to see Rahul Tripathi making his India debut today. — Gagan Thakur (@gagan_gt) January 5, 2023

Recommended Video

Ind vs SL: कौन हैं Jitesh Sharma? क्यों Sanju Samson की जगह मिला मौका | वनइंडिया हिंदी *Cricket

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन में ये खिलाड़ी शामिल हैं

भारत: इशान किशन (विकेटकीपर), शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, राहुल त्रिपाठी, हार्दिक पांड्या (कप्तान), दीपक हुड्डा, अक्षर पटेल, शिवम मावी, उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल।

श्रीलंका: पथुम निसंका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), धनंजय डी सिल्वा, चरित असलंका, भानुका राजपक्षे, दासुन शनाका (कप्तान), वनिन्दु हसरंगा, चामिका करुणारत्ने, महेश तीक्षणा, कसुन रजिता, दिलशान मदुशंका।

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications