IND vs ENG 3rd T20 : देविशा शेट्टी के डांस पर मोहित हो गए थे सूर्यकुमार यादव, बीवी को मानते हैं अपनी शक्ति

Cricket

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 11 जुलाई। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे और अंतिम टी20 इंटरनेशनल मैच में भले ही भारत को 17 रनों की हार का सामना करना पड़ा लेकिन इस मैच में सूर्यकुमार यादव ने जो शतकीय पारी खेली, वो बेहतरीन है। अपने खेल से लोगों का दिल जीतने वाले सूर्यकुमार यादव इस वक्त सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। लोग उनकी तारीफ करते थक नहीं रहे हैं।

English summary

Suryakumar Yadav hit his maiden T20I hundred for India as the Men in Blue pursued a record chase against England in the third T20I of the series being played at the Trent Bridge ground in Nottingham on July 10, 2022. here his love story. his wife name is Devisha Shetty.