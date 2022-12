'मुझे दुःख है कि शुभमन गिल को टीम में नहीं लिया गया,' पूर्व भारतीय खिलाड़ी का छलका दर्द

बांग्लादेश के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज में शुभमन गिल को टीम इंडिया में शामिल नहीं किया गया था, वसीम जाफर ने इस पर प्रतिक्रिया दी है।

Cricket

oi-Naveen Sharma

Wasim Jaffer on Shubman Gill: शुभमन गिल का वनडे में करियर अभी छोटा है लेकिन प्रभावशाली रहा है। वह 15 मैचों में एक शतकीय पारी भी खेल चुके हैं। टीम में बड़े नामों के कारण उनको उतना मौका नहीं मिला है। न्यूजीलैंड दौरे पर वह शानदार खेल दिखाने में सफल रहे थे। हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में गिल को खेलने का मौका नहीं मिल पाया था। इशान किशन ने तीसरे वनडे में दोहरा शतक जड़ा था, इसे लेकर वसीम जाफर ने बयान दिया है। उनका कहना है कि इशान किशन की पारी से गिल के लिए जगह बनाना और मुश्किल होगा।

'BCCI ने अच्छा मज़ाक किया है,' ऋषभ पन्त की जगह चेतेश्वर पुजारा को उपकप्तान बनाने पर भड़के फैन्स

English summary

IND vs BAN: I am sad for Shubman Gill that he did not get place in team says Wasim Jaffer