जडेजा का बड़ा बयान, बोले- अगर मुझे टीम चुननी होती तो Virat Kohli मेरी टीम में न होते

oi-Akhil Gupta

नई दिल्ली, 10 जुलाई: भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। शनिवार को एजबेस्टन में दूसरा टी20 मैच खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 49 रन के बड़े अंतर से जीता। टीम के जीत में हर एक खिलाड़ी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिले, लेकिन विराट कोहली (Virat Kohli) एक बार फिर से फ्लॉप नजर आए। कोहली 3 गेंदों में 1 रन बनाकर अपना पहला मैच खेल रहे रिचर्ड ग्लीसन की गेंद पर आउट हुए। कोहली की खराब फॉर्म पर पूर्व भारतीय खिलाड़ी अजय जडेजा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

English summary

If I had to choose the team, then Virat Kohli would not be in my team: ajay jadeja