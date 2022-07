Team India: कितने ओपनर आजमाओगे भई! मिडिल ऑर्डर की हालत तो देखो!

Cricket

lekhaka-Ashok kumar sharma

स्पोर्ट्स डेस्क, जुलाई 30: बेहतर परफोरमेंस के लिए प्रयोगधर्मी होना अच्छी बात है। लेकिन जरूरत से अधिक प्रयोग क्या फायदेमंद होगा? टी-20 विश्व कप के पहले सलामी जोड़ी को लेकर भारत हद से से ज्यादा प्रयोग कर रहा है। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 मैच में रोहित के साथ सूर्यकुमार यादव ने पारी की शुरुआत की। इसके पहले इंग्लैंड में रोहित ने ऋषभ पंत के साथ ओपनिंग की थी। ईशान किशन भी रोहित के साथ पारी शुरू कर चुके हैं। आयरलैंड के खिलाफ संजू सैमसन ने ईशान किशन के साथ प्रारंभिक बल्लेबाजी की थी। लेकिन इन सारे प्रयोगों का क्या मतलब रह जाएगा जब केएल राहुल टीम में वापस आएंगे? राहुल ही रोहित के वास्तिवक साझीदार हैं। योग्यता और आंकड़ों के हिसाब से टी-20 में रोहित-राहुल की सलामी जोड़ी सबसे बेहतर है।

