गौतम गंभीर ने कहा- उसके पास रफ्तार है, मैं उसे हर मैच में बेहतर होते देखना चाहता हूं

Cricket

oi-Rahul Singh

नई दिल्ली। पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में पहले टी20 मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने प्रदर्शन के लिए आवेश खान की प्रशंसा की है। भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए 211 रन बनाने के बावजूद सात विकेट के बड़े अंतर से मैच हार गया था। भारतीय गेंदबाज की जमकर धुनाई हुई। इस बीच, 25 वर्षीय आवेश ने अपने पहले ओवर में 15 रन दिए, लेकिन अगले तीन ओवरों में केवल 20 रन देकर अच्छी वापसी की। वह कोई विकेट लेने में असफल रहे लेकिन नौ से नीचे की इकॉनमी रेट बनाए रखने वाले एकमात्र भारतीय गेंदबाज थे। इस हार के बाद भारतीय गेंदबाजों की काफी आलोचना हुई क्योंकि वे एक बड़े स्कोर का बचाव करने में नाकाम रहे।

English summary

Gautam Gambhir said- Avesh Khan has the pace, I want to see him get better in every match