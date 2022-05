'जब पार्थिव पटेल को देख समझ बैठे थे किंडरगार्डन का लड़का', सीएसके के दिग्गज ने सुनाई पहली मुलाकात की कहानी

Cricket

नई दिल्ली। दुनिया की सबसे मशहूर फ्रैंचाइजी आधारित टी20 लीग आईपीएल ने 15 साल पूरे कर लिये हैं और टूर्नामेंट का 15वां सीजन इस समय 10 टीमों के बीच खेला जा रहा है। जब से साल 2008 में आईपीएल का आगाज हुआ है, तब से इस लीग में कई शानदार कप्तान देखने को मिले हैं, तो वहीं पर ऐसे खिलाड़ियों ने अपना परचम लहराया है जिनके बारे में दुनिया भर के फैन्स को कम पता था और टूर्नामेंट ने कई ऐसे खिलाड़ी दिये हैं जिन्होंने अपने जाने के बाद भी अपनी लेगेसी बरकरार रखी है। कई भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों ने आईपीएल में शिरकत की लेकिन सिर्फ दो ही टीमों ने अपनी अलग पहचान बनाने का काम किया है।

जहां मुंबई इंडियंस की टीम ने सबसे ज्यादा बार (5) खिताब अपने नाम करने का कारनामा किया है तो वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने भी 4 बार खिताब अपने नाम करने के साथ ही सबसे ज्यादा बार प्लेऑफ तक पहुंचने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को आईपीएल की सबसे बेहतरीन टीम माना जाता है जिसने 11 बार प्लेऑफ तक पहुंचने का काम किया है।

