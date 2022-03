'शायद जबान फिसल गई होगी', अश्विन की तारीफ मे रोहित बोले तो भड़का पाकिस्तान का पूर्व विकेटकीपर

Cricket

oi-Vineet Kumar

नई दिल्ली। भारत और श्रीलंका के बीच मोहाली के मैदान पर खेले गये पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने एक पारी और 222 रनों की विशाल जीत हासिल कर सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय टीम ने इस मैच में श्रीलंका के खिलाफ न सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की तीसरी सबसे बड़ी जीत हासिल की बल्कि कई मामलों में यह ऐतिहासिक भी रहा। पूर्व कप्तान विराट कोहली के लिये यह उनके करियर का 100वां टेस्ट मैच था जबकि बतौर टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा के लिये यह पपहला मैच था। इस दौरान ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किये जबकि भारतीय टीम के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी जीत में अहम भूमिका निभाते हुए गेंदबाजी का बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया।

मोहाली के मैदान पर खेले गये इस मैच में रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की टॉप 10 लिस्ट में एंट्री की और पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव (434) को पीछे छोड़ते हुए नौंवा स्थान हासिल किया। अश्विन ने इस मैच में 6 विकेट अपने नाम किये और अब भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर काबिज हो गये हैं।

और पढ़ें: 'खत्म हो गया है टेस्ट चैम्पिनयशिप में उनका सफर', आकाश चोपड़ा ने की WTC फाइनलिस्ट की भविष्यवाणी

English summary

ex pakistan cricketer Rashid latif disagrees on calling Rohit's 'Ashwin is an all-time great says It might have been slip of tongue