ENG vs NZ: जैक लीच फील्डिंग करते हुए सिर के बल गिरे, टेस्ट मैच से हुए बाहर

लंदन, 2 जून: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे पहले टेस्ट मुकाबले में एक सनसनीखेज वाकया घटित हुआ है। इंग्लैंड टीम के स्पिनर जैक लीच को कनकसन लक्ष्णों के चलते मैच से बाहर होना पड़ा है। जैक लीच को यह चोट तब लगी जब वे बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे। कनकसन चोट में सिर पर प्रहार होता है और खिलाड़ी खेलने की सही स्थिति में नहीं होता। फिल ह्यूज की मौत के बाद किसी भी खिलाड़ी के सिर में चोट लगने के बाद उसका कनकसन टेस्ट होता है।

जैक लीच बाहर हो गए हैं और उनका रिप्लेसमेंट अभी खोजा जा रहा है। लीच फील्डिंग करने के दौरान सिर के बल गिर पड़े थे और वे इसके साथ ही टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं। अब लीच की क्षमता वाले खिलाड़ी को ही रिप्लेसमेंट के तौर पर लिया जाएगा।

Jack Leach has symptoms of concussion following his head injury whilst fielding.

As per concussion guidelines, he has been withdrawn from this Test.

We will confirm a concussion replacement in due course.

