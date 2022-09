डूरंड कप जीतने के बावजूद सरेआम बेइज्जत हुए सुनील छेत्री, वीडियो देख फूटा लोगों का गुस्सा

Cricket

oi-Amit K U

नई दिल्ली, 19 सितंबर। रविवार को इंडियन ऑयल डूरंड कप का फाइनल मुकाबला खेला गया। इस मैच को सुनील छेत्री की कप्तानी वाली बेंगलुरू एफसी ने अपने नाम किया। इस जीत के बाद से ही सुनील छेत्री और उनकी टीम को हर तरफ से बधाइयां दी जा रही है। मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराकर बेंगलुरू एफसी की टीम ने यह बड़ी उपलब्धि अपने नाम की। लेकिन इस कप को जीतने के बाद सुनील छेत्री के साथ जो हुआ उसका अंदाजा शायद ही किसी ने लगाया होगा।

'हमें हल्के में ना लें, हम यहां जीतने आए हैं', भारत के खिलाफ मैच से पहले पैट कमिंस ने भरी हुंकार

सरेआम हुई सुनील छेत्री की बेइज्जती

दरअसल, इस जीत के बाद जब सुनील छेत्री ट्रॉफी लेने के लिए स्टेज पर गए तो सरेआम उनकी बेइज्जती कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ला गणेशन ट्रॉफी लेकर तस्वीर खिंचवाने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने छेत्री को धक्का दे दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस इस पर लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भी इस घटना पर अपनी नाराजगी जाहिर की है।

Congratulations to La Ganesan, Governor of West Bengal, for winning the Durand Cup 2022. pic.twitter.com/GiICyecRHb

आकाश चोपड़ा ने बताया शर्मनाक

आकाश चोपड़ा नेइस घटना को शर्मनाक करार देते हुए सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। सुनील छेत्री के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, वो फुटबॉल प्रेमियों को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। छेत्री के अलावा फाइनल मैच में टीम के लिए गोल करने वाले बेंगलुरु एफसी के शिवा शक्ति नारायणन को भी समारोह के दौरान एक मेहमान द्वारा धकेला गया। जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है।

WB Governor pushing away captain Sunil Chhetri the winner of Durand cup 2022 to stay in the limelight.

The captain should have walked away pic.twitter.com/kqAPGxjx5j