ललित यादव बोले- वो जानता है कि मुझसे बेस्ट कैसे निकालें, दिल्ली की जीत के हीरो ने किसे दिया श्रेय

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन का आगाज हो गया है जिसका पहला डबल हेडर रविवार को खेला गया। आईपीएल 2022 के पहले डबल हेडर का पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच मुंबई के ब्राबर्न स्टेडियम में खेला गया जहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने एक बेहद रोमांचक वापसी करते हुए 4 विकेट से जीत हासिल की और मुंबई के पहले मैच में लगातार हार के सिलसिले को बरकरार रखा है। मुंबई इंडियंस की टीम ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 177 रनों का स्कोर खड़ा किया और दिल्ली को जीत के लिये 178 रन का लक्ष्य दिया।

दिल्ली कैपिटल्स की टीम की शुरुआत खराब रही और उसने 14वें ओवर तक उसने महज 104 रन के स्कोर पर अपने 6 विकेट खो दिये थे। यहां पर दिल्ली को जीत के लिये 74 रन की दरकार थी और उसके सभी मुख्य बल्लेबाज वापस जा चुके थे। हालांकि इसी वक्त दिल्ली कैपिटल्स के लिये ऑल-राउंडर ललित यादव और अक्षर पटेल ने नाबाद 75 रनों की शानदार साझेदारी कर दिल्ली को 10 गेंद पहले ही जीत दिला दी।

