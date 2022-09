IPL के शेर Asia Cup में ढेर, ट्रेंड हुआ #BoycottIPL, यूजर्स ने Memes बनाकर लिए मजे!

नई दिल्ली, 7 सितंबर। एशिया कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन फैंस के लिए एक बुरा सपना की तरह रहा है। वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब देखने वाली भारतीय टीम एशिया कप में बुरी तरह से फ्लॉप साबित रही है। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों ही डिपार्टमेंट में टीम का प्रदर्शन औसत दर्जे का रहा। लिहाजा टीम लगभग फाइनल से बाहर हो चुकी है और अब बस अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी बची कुची इज्जत बचाने मैदान पर उतरेगी।

गावस्कर को नहीं भाया ये तमाशा, भारत से खेलने वाले 'वर्क' की बात नहीं करते, और 'लोड' उन्हें होता नहीं

आईपीएल के शेर एशिया कप में ढेर

हर साल आईपीएल में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन ही कई बार उन्हें टीम इंडिया में शामिल करने के लिए काफी रहा है। जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, सूर्यकुमार यादव, अर्शदीप सिंह, दीपक हुड्डा और भी कई ऐसे नाम हैं जिनका आईपीएल रिकॉर्ड देखकर ही भारतीय टीम में खेलने का मौका दिया गया। लेकिन आईपीएल में कमाल का प्रदर्शन करने वाले यह खिलाड़ी देश के लिए अहम मौकों पर चूकते ही नजर आए हैं।

केएल राहुल से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी

आईपीएल में ओपनिंग करते हुए 12 गेंदों में 50 रन जड़ने वाले केएल राहुल भारत के लिए अधिकतर मौकों पर फेल ही रहे हैं। एशिया कप में तो मानो उनके बल्ले पर जंग ही लग गया हो। एशिया कप के सभी मुकाबलों में भारतीय बल्लेबाजी को जिस शुरुआत की उम्मीद केएल राहुल से थी वो उसे देने में असर्मथ ही रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल ऋषभ पंत, दीपक हुड्डा और भी कई खिलाड़ियों का रहा है।

#BoycottIPL #AsiaCup2022 The whole of India is feeling your absence today ! pic.twitter.com/mUapLar6Tw — K Rajashekar (@KRajash40541109) September 7, 2022

#BoycottIPL

Pic 1- Indian player in IPL

Pic 2-indian player in ICC event. pic.twitter.com/k8w2HqrgD9 — SUDHANSHU (@sudhanshu876) September 7, 2022

Best boycott trend ever. Seriously #BoycottIPL — A 🦋✨ (@happysoul251) September 7, 2022

I'm not a hater but I'm wondering can?? #BoycottComicVerse trend on twitter like #BoycottIPL #BoycottBrahamstra & #BoycottPathan are trending 😂😂😂 cause log andha dhun trend kr rahe hai.... #imwithMohit @comicverseyt — Abhijeet Udhwani (@McKavendish) September 7, 2022

ट्विटर पर ट्रेंड हुआ #BoycottIPL

मैदान पर खिलाड़ियों के लचर प्रदर्शन के बाद अब सोशल मीडिया पर बायकॉट आईपीएल तेजी से ट्रेंड कर रहा है। लोग #BoycottIPL हैशटैग के साथ अलग-अलग तरह के मीम्स शेयर कर रहे हैं। फैंस का कहना है कि ऐसे आईपीएल आयोजन का क्या फायदा जो टीम को ताकत बनाने की बजाय और कमजोर बनाने का काम करती हो। इससे अच्छा इस तरह के टूर्नामेंट को बंद ही कर देना चाहिए।

Story first published: Wednesday, September 7, 2022, 15:58 [IST]