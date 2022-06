सोनभद्र: दूल्हे को खुद की शादी में हर्ष फायरिंग करना पड़ा भारी, इस वजह से पहुंचा सलाखों के पीछे

Sonbhadra

oi-Rahul Goyal

सोनभद्र, 23 जून: खुद की शादी में दूल्हे को हर्ष फायरिंग करना उस वक्त भारी पड़ गया, जब उसकी गोली से एक युवक की मौत हो गई। जिस युवक की गोली लगने से मौत हुई है वो आर्मी का जवान था और दूल्हे का दोस्त भी था। आर्मी जवान की मौत के बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि जिस पिस्टल से गोली चली थी वो आर्मी जवान बाबूलाल की ही थी। वहीं, इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यह हादसे सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार (21 जून) रात को हुआ है। पुलिस के मुताबिक, दूल्हा मनीष मद्धेशिया पिस्टल से हर्ष फायरिंग कर रहे थे। हर्ष फायरिंग के दौरान गोली उसके दोस्त बाबूलाल यादव को लग गई। मौके पर मौजूद लोग उसे घायल हालत में लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं, इस घटना के बाद शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं। वहीं, इस घटना के बाद परिवार का भी रो-रोकर बुरा हाल है।

Trigger warning: Gun shot

In UP's Sonbhadra, groom Manish Madheshia killed his friend and Army Jawan Babu Lal Yadav after the pistol used for celebratory fire during wedding procession accidentally fired. The pistol belonged to the deceased Army jawan. pic.twitter.com/kfjDe9IEG0