सागर, 21 जून। मप्र नगरीय निकाय चुनाव में सागर नगर निगम के टिकट वितरण के बाद उठ रहे बगावती सुर थामने और डैमेज कंट्रोल में भाजपा के जिम्मेदार जुट गए हैं। हालांकि टिकट से वंचित कार्यकर्ता फिलहाल मानते नजर नहीं आ रहे। वहीं पार्टी की बैठकों में जिम्मेदार नेताओं द्वारा फिर कार्यकर्ताओं को अनुशासन की नसीहत दी जा रही है। इधर सीएम की घोषणा के बावजूद सागर में आपराध‍िक र‍िकॉर्ड वालों के ट‍िकट काटने में संगठन के हांथ कांप रहे हैं, कारण उन वार्डों में व‍िकल्‍प के तौर पर प्रत्‍याशी नहीं हैं।

निगम के 48 वार्डों में टिकट वितरण के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में टिकट से वंचित कार्यकर्ताओं के बगावती तेवर देखने को मिल रहे है। हालांकि कांग्रेस में तो यह परंपरा पुरानी है लेकिन सर्वाधिक असंतोष भाजपा में नजर आ रहा है। इसे देखते हुए नगरीय आवास एवं व‍िकास मंत्री भूपेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया सहित जिम्मेदार नेताओं द्वारा अब डैमेज कंट्रोल की कवायदें चल रही हैं। एक दिन पूर्व ही पार्टी कार्यालय में हुई बैठक में मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा कार्यकर्ताओं को अनुशासन की नसीहत का पाठ फिर पढ़ाया गया। वहीं दूसरी ओर स्थानीय विधायक शैलेंद्र जैन सहित अन्य नेताओं को भी डैमेज कंट्रोल के लिए सक्रिय किया गया है जो अपने समर्थकों को पार्टी हित के लिए काम करने तैयार करें।दूसरी ओर कांग्रेस में भी एक दर्जन वार्डों में कार्यकर्ताओं के बागी होकर चुनावी मैंदान में सामने आने की बात है, हालांकि पूरी तस्वीर अब नामांकन वापसी 22 जून को ही साफ होगी की डैमेज कंट्रोल में नेता कितने सफल हो पाए।

आपराध‍िक प्रवृत्‍त‍ि के प्रत्‍याश‍ियों के ट‍िकट बदलने पर असमंजस

निकाय चुनाव में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों या उनके परिजनों के टिकट बदलने की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद शहर के राजनीतिक हल्कों में भी घमासान मच गया है। इंदौर, भोपाल में टिकट बदले जाने के बाद अब संभावना जताई जा रही है कि नगर निगम में भी भाजपा द्वारा घोषित कुछ पार्षदों के टिकट बदले जा सकते है। पर असमंजस बना हुआ है, कारण ज‍िनके ट‍िकट बदले जाने हैं वहां पार्टी के पास व‍िकल्‍पों की कमी है।

चार प्रत्‍याशी ज‍िन पर आपराध‍िक मामले दर्ज

निगम के घोषित भाजपा प्रत्याशियों में करीब चार प्रत्याशी ऐसे हैं, जिनपर आपराधिक मामले दर्ज हैं या उनके परिजन चुनाव मैंदान में हैं। इसमें सबसे प्रमुख शुक्रवारी वार्ड प्रत्याशी किश्वर हैं जिनके पति शेख रसीद बबलू फिलहाल हत्या के मामले में फरार हैं, तो वहीं लाजपतपुरा प्रत्याशी नईम खान और कृष्णगंज वार्ड प्रत्याशी अनूप उर्मिल पर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐेसे ही लक्ष्मीपुरा वार्ड की प्रत्याशी श्रीमती आशारानी जैन के पुत्र और पूर्व पार्षद नीरज जैन गोलू पर भी मामले दर्ज हैं। इस संबंध में भाजपा जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया का कहना है कि नए निर्देशों के तहत प्रत्याशियों के संबंध में सभी जानकारियां एकत्रित की गई हैं, जिन्हें प्रदेश कार्यालय में भेजा जा रहा है। पार्टी की गाइड लाइन और न‍िर्देशानुसार काम किया जाएगा।

