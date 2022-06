राजस्थान: 24 घंटे के लिए उदयपुर में इंटरनेट बंद, अलर्ट पर पुलिस

Rajasthan

उदयपुर, 28 जून: राजस्थान के उदयपुर में टेलर की निर्मम हत्या के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। ऐसे में मंगलवार शाम 5:30 बजे से आने वाले 24 घंटों तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। जिले के धानमंडी थाना क्षेत्र में हुई हत्या के बाद तनाव को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन ये कदम उठाया है। मंगलवार को नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट के बाद एक टेलर की दिनदहाड़े उसी की दुकान में घुसकर गला काटकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है।

वहीं शहर के धनमंडी थाना इलाके में हुई वारदात के मद्देमनजर उदयपुर जिले के धनमंडी, घंटाघर, हाथीपोल, अंबामाता, सूरजपोल, भूपालपुरा और सविना थाना क्षेत्रों में धारा 144 और कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

