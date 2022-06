सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती, सीएम गहलोत ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की

Rajasthan

oi-Ankur Sharma

जयपुर, 12 जून। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी इन दिनों कोरोना से पीड़ित हैं, हालांकि शुरुआती लक्षण ज्यादा गंभीर ना होने की वजह से सोनिया गांधी घर पर ही आइसोलेट थीं लेकिन रविवार को उनको कुछ हेल्थ परेशानी हुई जिसके बाद उन्हें दिल्ली के गंगा राम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक उनकी हालत स्थिर है और उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है।

सोनिया गांधी के अस्पताल में भर्ती होने की बात सामने आते ही कांग्रसे नेताओं और समर्थकों के बीच में चिंता फैल गई है। ये लोग जल्द से जल्द सोनिया गांधी के ठीक होने की कामना कर रहे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी सोनिया गांधी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।

मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं: CM गहलोत

उन्होंने ट्वीट किया है कि 'कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हूं। सोनिया गांधी जी को कोविड से संबंधित समस्याओं के कारण आज गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं।'

सोनिया गांधी की हालत स्थिर है: सुरजेवाला

मालूम हो कि सोनिया गांधी के अस्पताल में भर्ती होने की सूचना रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट के जरिए दी। उन्होंने ट्वीट किया था कि 'कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को कोविड से संबंधित दिक्कतों के चलते आज गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का कहना है कि उनकी हालत स्थिर है और उन्हें अस्पताल में निगरानी के लिए रखा जाएगा'। मालूम हो कि सोनिया गांधी 1 जून से कोरोना संक्रमित हैं।

Concerned about the health of Congress President Smt. Sonia Gandhi ji as she has been admitted to Ganga Ram Hospital today owing to Covid related issues. I wish her speedy recovery and pray for her good health.