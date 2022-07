केंद्र पर बरसे सीएम गहलोत, कहा-'हम ERCP पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते'

Rajasthan

जयपुर, 07 जुलाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र सरकार पर राजस्थान के प्रति भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के काम में रोड़ा अटका कर रही है। गुरुवार को मीडिया से मुखातिब हुए सीएम गहलोत ने कहा कि 'हम ERCP में कोई राजनीति नहीं करना चाहते, केंद्र सरकार उनके पास में है, राज्य सरकार कांग्रेस की है यहां पर अगर सब मिलकर कोई काम करेंगे तो काम समयबद्ध पूरा होगा, एक दिन की देरी भी क्यों हो, सिंचाई की सुविधाएं हैं, पीने के पानी की सुविधाएं हैं, हम चाहेंगे कि समय पर ये योजना पूरी हो।'

उन्होंने केंद्र पर भड़कते हुए कहा कि 'क्यों नहीं सरकार आगे आकर ये घोषणा करती है कि प्रधानमंत्रीजी ने जो वादा किया है वो निभाएंगे, अगर वादा न भी करते मानलो प्रधानमंत्रीजी,तब भी हम मांग करते इतनी बड़ी योजना को केंद्र को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाहिए,यहां तो 2 बार वादा करके गए हैं PM,उसको निभाने में क्या तकलीफ है?

उन्होंने आगे कहा कि 'मंत्री जी को चाहिए कि वो तमाम काम छोड़कर 25 MP एकसाथ जाकर प्रधानमंत्रीजी से निवेदन करें कि प्रदेशवासियों की,13 जिलों की मांग है कि आप जो कहकर आए थे जयपुर-अजमेर में उसके अकॉर्डिंग टू हमें समय रहते इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी चाहिए, 25 MP जाकर मिलेंगे तो क्या PM मना करेंगे इनको?

केंद्र सरकार राज्य को परियोजना का कार्य रोकने के लिए कैसे कह सकती है

मालूम हो कि इससे पहले सीएम गहलोत ने कहा था कि 'केन्द्रीय जलशक्ति मंत्रालय के सचिव द्वारा राजस्थान के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया कि राजस्थान सरकार द्वारा ईआरसीपी से जुड़े किसी भी हिस्से में कार्य संपादित नहीं किया जाए। जो कि सरासर गलत है, अरे जल राज्य का विषय है। पानी राजस्थान के हिस्से का है तो केंद्र सरकार राज्य को परियोजना का कार्य रोकने के लिए कैसे कह सकती है, वो जबरदस्ती काम रोकने का प्रयास कर रहे हैं।

