पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर केंद्र पर बरसे सीएम गहलोत, जानिए क्या कहा?

Rajasthan

oi-Ankur Sharma

जयपुर, 04 जुलाई। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने इसके लिए जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को जिम्मेदार ठहराया है और इसके संबंध में ही एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं।

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि 'जलशक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को बाधित करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने पहले कहा था कि प्रधानमंत्री द्वारा ईआरसीपी को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करने का आश्वासन नहीं दिया गया है, फिर प्रेस वार्ता में उन्होंने ही ईआरसीपी से सिंचाई के लिए जल के प्रावधान को हटाने का उल्लेख किया।'

केंद्र सरकार राज्य को परियोजना का कार्य रोकने के लिए कैसे कह सकती है?'

सीएम ने आगे लिखा कि 'जलशक्ति मंत्रालय के सचिव द्वारा राजस्थान के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया कि राजस्थान सरकार द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) से जुड़े किसी भी हिस्से में कार्य संपादित नहीं किया जाए। पत्र में अंतरराज्यीय मुद्दों पर सहमति न बनने का कारण बताकर रोकने के लिए लिखा गया है। संविधान के अनुसार जल राज्य का विषय है। इस प्रोजेक्ट में अभी तक राज्य का पैसा लग रहा है, पानी राजस्थान के हिस्से का है तो केंद्र सरकार राज्य को परियोजना का कार्य रोकने के लिए कैसे कह सकती है?'

Rajasthan Govt: रोडवेज एग्जाम और वीडीओ-हाउसकीपर परीक्षा 9 जुलाई को, छात्रों के लिए चलेगी फ्री में बस

English summary

CM Gehlot lashed out at the Center regarding the East Rajasthan Canal Project, here is his tweets, please have a look.