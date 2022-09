छत्तीसगढ़ में जारी है आरक्षण पर रण, जनता को लाभ देने सुप्रीम कोर्ट जाएगी भूपेश सरकार

Raipur

oi-Dhirendra Giri

रायपुर , 21 सितंबर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर आरक्षण के मामले पर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। आरक्षण मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। बघेल ने बुधवार को कहा कि 12 साल पहले बीजेपी ने बिना तैयारी किए आरक्षण बढ़ाया था। इसका औचित्य अदालत के समक्ष साबित नहीं कर पाए। जिसका नुकसान लोगों को भुगतना पड़ा है।सीएम भूपेश ने कहा, फैसले का अध्ययन करने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

यह भी पढ़ें भारत लौटेगा कोहिनूर ? बस्तर महाराजा जुटा रहे हैं दस्तावेज,जल्द करेंगे दावा

English summary

The battle on reservation continues in Chhattisgarh, Bhupesh Sarkar will go to the Supreme Court to give benefits to the public