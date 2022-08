NEW RAIPUR: आज़ादी का अमृत महोत्सव, BSF ने तिरंगा थामकर किया फ्लैग मार्च, लोगो में जगाया देशप्रेम

Raipur

oi-Dhirendra Giri

रायपुर, 12 अगस्त। देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय फौज भी आम लोगो के बीच देशप्रेम की अलख जागने निकल पड़े हैं। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में बीएसएफ यानि सीमा सुरक्षा बल कमांड मुख्यालय (विशेष संक्रिया) ने भारत सरकार गृहमंत्रालय के निर्देशानुसार आजादी के अमृत महोत्सव के तहत " हर घर तिरंगा" कार्यक्रम का आयोजन किया।

सेना के जवानो ने किया फ्लैग मार्च

नया रायपुर के सेक्टर 30 और सेक्टर 27 में BSF कमांड मुख्यालय ( विशेष संक्रिया) के अतिरिक्त महानिदेशक आशीष गुप्ता के निर्देशानुसार वॉकेथन का आयोजन कराया गया, जिसे बीके मेहता महानिरीक्षक ने सुबह 07 बजे फ्लैग ऑफ़ किया। कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा बल कमांड मुख्यालय के अखिलेश्वर सिंह, उप महानिरीक्षक, धर्मपाल सिंह उप महानिरीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारीयो समेत सीमा सुरक्षा बल के 200 अन्य अधिकारी कर्मचारियों ने भाग लिया । वॉकेथन की शुरुआत नया रायपुर सेक्टर 30 के सद्भावना चिकित्सालय से हुई और इसका समापन सेक्टर 27 के मिनी मार्केट के पास किया गया।

आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है सेना

यह वॉकेथन देश की आजादी के 75वे वर्षगांठ को मनाने के लिए आयोजित किया गया। जिसमे सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों, अधिनस्थ अधिकारियों और अन्य कार्मिकों ने राष्ट्रीय ध्वज के महत्व , ध्वज कोड में भारत सरकार द्वारा किये गये बदलाव को आम नागरिकों को बताया। बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि इससे सिविलियन में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता लाने और दिल में देशभक्ति ,देश सेवा की भावना को बढ़ाने का प्रयास किया गया।

Chhattisgarh | To mark 75 years of independence, a walkathon was organised by the BSF today in Atal Nagar. We put on display our loyalty to the nation today. Around 2.5 km of distance was covered. Women and children also took part in it: BK Mehta, IG, BSF pic.twitter.com/LMMMDVgKXo