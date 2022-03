छत्तीसगढ़:किसानों के खातों में नहीं गए फसल बीमा के 195 करोड़, BJP ने लगाए भूपेश सरकार पर नए आरोप !

Raipur

oi-Dhirendra Giri

रायपुर, 25 मार्च। छत्तीसगढ़ में किसानों को फसल बीमा के तहत मिलने वाली राशि में अनियमितता किये जाने का अनोखा मामला उजागर हुआ है। दरअसल राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मिलने वाले मुआवजे की राशि को किसानों के खाते में जाने के बाद इस मामले का भंडाफोड़ हुआ है कि सहकारी बैंको के अफसर बीमा कम्पनी के साथ सांठगांठ करके किसानों के पैसे से ब्याज कमा रहे थे। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरीशंकर श्रीवास ने इस मामले को उजागर किया है।

यह भी पढ़ें गुजरात और बिहार जाकर सीखेंगे कवासी लखमा ,कैसे होगी छत्तीसगढ़ में शराबबंदी !

English summary

195 crores of crop insurance did not go to the accounts of farmers of Chhattisgarh, BJP made new allegations against Bhupesh Sarkar