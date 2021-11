पंजाब: चुनावी रण में हो सकती है एक और नई पार्टी की एंट्री, जानिए कैसे हो सकता है कांग्रेस को फ़ायदा ?

Punjab

oi-Inzamam Wahidi

चंडीगढ़, 13 नवम्बर 2021। पंजाब में विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र आए दिन नए समीकरण बनते हुए नज़र आ रहे हैं। पंजाब के चुनावी रण में पहली बार शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन कर साथ उतरी है। वहीं अब पंजाब में दलित वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए एक और पार्टी चुनावी रण में उतर सकती है। अगर आज़ाद समाज पार्टी के पंजाब के चुनावी रण में उतरती है तो इसका सीधा फ़ायदा कांग्रेस को पहुंच सकता है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और शिरोमणि अकाली दल गठबंधन में है, कहीं न कहीं आजाद समाज पार्टी के चुनावी रण में उतरने से दलित वोट में बंटवारा होगा, जिससे शिअद-बसपा के वोट बैंक बंटेगे और कांग्रेस को इसका फ़ायदा पहुंचेगा।



English summary

There may be another new party entry in the election battle, know why Congress may benefit?