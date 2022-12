पंजाब: तरनतारन थाने पर रॉकेट लांचर से हमला, खालिस्तान समर्थक आतंकियों और ISI पर शक

पंजाब: तरनतारन का ये पुलिस स्टेशन जिसपर हमला हुआ है ये पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब स्थित है।

Tarn Taran Police Station attacked: पंजाब के तरनतारन में एक पुलिस स्टेशन पर रॉकेट लांचर से हमला किया गया है। शनिवार को मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। पीटीआई के मुताबिक, आधिकारिक सूत्र का कहना है कि पंजाब के तरनतारन जिले के पुलिस थाने में रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियार से फायरिंग की गई है। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया है कि हमले में कोई चोट या संरचनात्मक क्षति नहीं हुई है। पुलिस अधिकारियों ने अभी तक कथित रॉकेट लॉन्चर हमले पर कोई बयान नहीं दिया है।

फोरेंसिक टीम सबूत इकट्ठा करने और हमले की प्रकृति का पता लगाने के लिए थाने पहुंच गई है। पुलिस स्टेशन पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब स्थित है। इस बीच, अधिकारियों ने पूरे पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया है।

Rocket launcher-type weapon fired at police station in Punjab's Tarn Taran district, say official sources

Rocket-launcher-type weapon fired at police station in Sarhali, Tarn Taran which is a sensitive location at Amritsar-Bathinda Highway@AAPPunjab Govt is busy partying in Gujarat/Delhi as per Kejriwal’s diktat & @BhagwantMann Ji has ignored the peace & security of Border state! pic.twitter.com/A11MrCJKEp