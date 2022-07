दो बच्चों के पिता CM भगवंत मान करने जा रहे हैं दूसरा ब्याह, जानिए क्यों टूटी थी पहली शादी?

Punjab

oi-Ankur Sharma

चंडीगढ़, 06 जुलाई। पंजाब प्रांत से एक खुशखबरी है, दरअसल राज्य के मुखिया भगवंत मान गुरुवार को डॉ गुरप्रीत कौर से ब्याह रचाने जा रहे हैं। इस शादी कार्यक्रम को काफी प्राइवेट ही रखा गया है लेकिन इस शादी समारोह में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सपरिवार शामिल हो सकते हैं। डॉ गुरप्रीत कौर और सीएम भगवंत मान लंबे वक्त से एक-दूसरे को जानते हैं और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के परिवार की सहमति से ये विवाह होने जा रहा है।

English summary

Punjab CM Bhagwant Mann, The father of two children,to tie the knot for the second time on 7th July. know why his the first marriage was broken.