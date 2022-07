पंजाब के नए 5 मंत्रियों ने ली पद की शपथ, जानिए CM मान ने किस-किसको दी मंत्रिमंडल में जगह

चंडीगढ़। तीन महीने पहले ही बनी आप की सरकार का आज कैबिनेट विस्तार हो गया है। सरकार के 5 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। इनमें अमन अरोड़ा, अनमोल गगन मान, चेतन सिंह जौड़ामाजरा, डॉ. इंद्रबीर निज्जर और फौजा सिंह सरारी शामिल हैं। सभी के शपथ ग्रहण की तस्वीरें सामने आई हैं।

यहां आप नए मंत्रियों को शपथ लेते हुए देख सकते हैं। सबसे पहले दूसरी बार विधायक बने अमन अरोड़ा ने मंत्रीपद की शपथ ली। फिर अमृतसर से विधायक डॉ. इंदरबीर निज्जर ने शपथ ली। तीसरे नंबर पर पंजाब पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर फौजा सिंह सरारी ने शपथ ली। चौथे नंबर पर समाना से विधायक चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने शपथ ली। उनके बाद पांचवे ने शपथ ली। राज्यपाल बनवारीलाल ने उन्हें शपथ दिलाई।

पंजाब के DGP वीके भावरा 2 महीने की छुट्टी पर, सरकार ने गौरव यादव को सौंपा उनका कार्यभार

सत्तारूढ़ आप (AAP) से जुड़े सूत्रों ने कहा कि, मार्च महीने में सरकार बनने के 3 महीने बाद आम आदमी पार्टी सरकार का यह पहला कैबिनेट विस्तार है। इस कैबिनेट विस्तार में दूसरी बार एमएलए बनी प्रो. बलजिंदर कौर, सर्वजीत माणुके और प्रिंसिपल बुधराम को झटका लगा है। उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है। पंजाब सरकार में शुरू में 10 मंत्रियों ने शपथ ली थी। कुछ समय बाद स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त कर दिया गया था।

Anmol Gagan Mann and Chetan Singh Jouramajra accorded oath by Governor Banwarilal Purohit as part of oath-taking ceremony of the newly-appointed Punjab cabinet, in the presence of CM Bhagwant Mann pic.twitter.com/BPbZfRhDRE — ANI (@ANI) July 4, 2022

