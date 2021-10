पंजाब: चुनाव से पहले अकाली-बसपा गठबंधन में पड़ तो नहीं रही दरार, जानिए क्या है पूरा मामला ?

Punjab

oi-Inzamam Wahidi

चंडीगढ़, अक्टूबर 6, 2021। पंजाब विधानसभा चुनाव के दिन जैसे-जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे-वैसे सियासी पार्टियों में रूठने मनाने का सिलसिला भी शुरू होते जा रहा है। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन कर साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। शिरोमणि अकाली दल के साथ किए गए समझौते के तहत मिली सीटों को लेकर बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के निशाने पर है। उनकी तरफ़ से सीट आवंटन को लेकर काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से समझौते के तहत उन सीटों को छोड़ दिया गया है, जिन पर बहुजन समाज पार्टी जीत दर्ज कर सकती थी।



English summary

Punjab: Before the elections, is there a rift in the Akali-BSP alliance, know what is the whole matter