काले कानूनों का निरस्त होना किसानों के सत्याग्रह को मिली ऐतिहासिक जीत: नवजोत सिंह सिद्धू

चंडीगढ़, 19 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी शुक्रवार सुबह देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि आंदोलनकारी किसान अपने घर, खेत वापस लौट जाएं केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रही है। पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के इस फैसले से जहां किसानों में खुशी है वहीं, विपक्ष ने इसे ऐतिहासिक सफलता बताया है। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की प्रक्रिया इस महीने के अंत से शुरू होगी।

गौरतलब है कि लगभग एक साल से अलग-अलग राज्यों के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच सरकार और किसान संगठनों में कई दौर की वार्ता हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों पर अपने कदम पीछे खींच लिए हैं और पीएम मोदी ने इसे निरस्त करने का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

Repealing of black laws a step in the right direction …. Satyagrah of Kisan morcha gets historic success…. You’re sacrifice has paid dividends…. Revival of farming in Punjab through a road map should be the top priority for the Pb govt ….accolades