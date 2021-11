मोदी के ऐलान के बाद भी लखनऊ में 22 नवंबर को होगी किसान महापंचायत, जानिए क्यों नहीं पीएम पर भरोसा

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 19 नवंबर: उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है। पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में कहा कि सरकार आगामी सत्र के दौरान तीनों कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर लेगी। किसान अपने घर लौट जाएं। सरकार ने नेक नियत से इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया था लेकिन किसानों की असहमति की वजह से इस कानून को वापस लिया जा रहा है। लेकिन इस बीच किसान संगठन के नेताओं ने कहा है कि जब तब यह काला कानून संसद से पास नहीं हो जाएगा तब तब वो अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पीएम के बयान पर भरोसा नहीं है।

