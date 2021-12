लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट: पंजाब में हाई अलर्ट, गृहमंत्री अमित शाह को किया गया ब्रीफ, FIR दर्ज

Punjab

oi-Akarsh Shukla

लुधियाना, 23 दिसंबर। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को अब कुछ महीने ही बचे हैं ऐसे में गुरुवार को लुधियाना कोर्ट परिसर में हुए ब्लास्ट के बाद से प्रदेश में सुरक्षा चिंता बढ़ गई है। लुधियाना में जिला अदालत परिसर में हुए विस्फोट में एक की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। इस मामले पर केंद्र सरकार भी पूरी नजर बनाए हुए है, मिली जानकारी के मुताबिक घटना को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की पूरी जानकारी दी गई है। वहीं इस मामले में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

लुधियाना सेशन कोर्ट में अचानक हुए इस विस्फोट से परिसर में भगदड़ मच गई, अब तक पांच लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। पंजाब में सुरक्षा को देखते हुए हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सचिव अजय कुमार भल्ला ने पंजाब के अधिकारियों से बात करने के बाद विस्फोट के बारे में जानकारी दी। न्यूज एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने भी पंजाब से विस्फोट पर रिपोर्ट मांगी है।

Punjab | A team of National Security Guard (NSG) visits the explosion site at the Ludhiana District Court Complex to probe the matter. One person died and five others got injured in the incident. pic.twitter.com/CqxtczTEYH