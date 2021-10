AAP की नकल करना आसान है, लेकिन वादा पूरा करना मुश्किल है, जानिए केजरीवाल ने क्यों कहा ऐसा

Punjab

oi-Inzamam Wahidi

चंडीगढ़, अक्टूबर 28, 2021। पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र आम आदमी पार्टी चुनावी रण में उतरने के लिए कमर कस चुकी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब का दौरा कर रहे हैं। जिस तरह से पंजाब की सत्ता पर क़ाबिज़ होने के लिए आम आदमी पार्टी पुरज़ोर मेहनत कर रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल पर सीएम पद के दावेदार की घोषणा करने का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। केजरीवाल के इस पंजाब के दौरे से क़यास लगाए जा रहे हैं कि इस बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद के दावेदार की घोषणा कर सकते हैं।



English summary

It is easy to copy AAP, but it is difficult to fulfill the promise, know why Kejriwal said this