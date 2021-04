पंजाब: आढ़तियों ने हड़ताल वापस ली, CM से बैठक के बाद फसल खरीद पर संकट टला, 131 करोड़ जल्द देंगे

Punjab

oi-Vijay

लुधियाना। पंजाब में फसल खरीद को लेकर शुरू हुआ संकट अब टल गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बैठक के बाद आढ़तियों ने हड़ताल वापस ले ली है। पंजाब खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु ने लुधियाना में कहा कि, आढ़तियों से बातचीत हुई है। जिसके बाद उन्होंने अपनी हड़ताल बंद कर दी है। किसानों की फसल खरीद आसानी से हो सकेगी। खरीद प्रक्रिया जल्द ही अब राजपुरा मंडी में शुरू की जाएगी। किसानों को उनके खातों में भुगतान मिलेगा।"

वहीं, पंजाब-मजदूर यूनियन के महासचिव ने कहा कि, हमने पिछले कुछ महीनों से विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में हड़ताल शुरू की। यदि केंद्र की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना को लागू किया जाता है, तो यह किसानों को बर्बाद कर देगी। इस पर हमारी आपत्ति है। बहरहाल सरकार से हमें आश्वासन मिल गया है। न्यूज एजेंसी द्वारा मंडियों से किसानों की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। राज्य सरकार द्वारा फसल की खरीद की शुरुआत की घोषणा के बावजूद कमीशन एजेंट और किसान मंच विरोध करते दिखे।

एक अधिकारी ने बताया कि, आढ़तिए किसानों के खाते में सीधे रकम भुगतान से नाराज थे। इसके अलावा और भी कई मांगें थीं। पंजाब में अपनी मांगों को लेकर आढ़तियों ने हड़ताल की घोषणा की थी। अब मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने आढ़तियों को उनके 131 करोड़ रुपये के जल्द भुगतान का आश्वासन दिया है।

Commission agents have called off their strike over direct benefit transfer to farmers. The procurement process will be started now at Rajpura mandi. The farmers will get payments in their accounts: Punjab

