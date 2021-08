दिल्ली में पंजाब चुनाव को लेकर 'आप' की अहम बैठक, जल्द सीएम फेस का होगा ऐलान

Punjab

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 01 अगस्त: पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होने लगी है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जमीनी स्तर के साथ-साथ दल के अंदर भी सलाह मशविरा करने में जुट गई है। जहां कांग्रेस पार्टी ने नेताओं के बीच चल रहे कलह को खत्म करके नए स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी। वहीं अब आम आदमी पार्टी ने भी पूरी तरह से चुनावों के मद्देनजर कमर कस ली है। रविवार को पंजाब के चुनावी एजेंडों को लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के आगामी विधानसभा चुनावों के बारे में रविवार को आप विधायकों और पंजाब के प्रमुख पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करते कहा कि पंजाब में आप के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा जल्द कर दी जाएगी। इस दौरान पंजाब आप के प्रदेशाध्यक्ष भगवंत मान भी थे।

Big announcements coming in the next few days!

AAP National Convenor Shri @ArvindKejriwal meets @AAPPunjab leaders to discuss upcoming state assembly elections.

"We will rise above politics & serve the farmers of the country": AAP Punjab President @BhagwantMann pic.twitter.com/1J5kmQIG8s