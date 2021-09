अंबिका सोनी ने CM पद स्वीकार करने से किया इनकार, बोलीं- सिख चेहरा होना चाहिए पंजाब का मुखिया

Punjab

चंडीगढ़, 19 सितंबर। पंजाब कांग्रेस में सियासी घमासान का परिणाम आखिरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के रूप में सामने आया है। शनिवार को उन्होंने अचानक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे के बाद अब कई नाम नए मुख्यमंत्री के रूप में सामने आ रहे हैं, जिसमें से एक कांग्रेस नेता और गांधी परिवार की वफादार मानी जाने वालीं अंबिका सोनी का भी नाम शामिल था। हालांकि इन अटकलों को खारिज करते हुए अंबिका सोनी स्पष्ट कर दिया कि वह पंजाब की सीएम नहीं बनना चाहतीं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक सिख नेता को ही बनाया जाना चाहिए। इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद भी सीएम पद के लिए अपने नाम की सिफारिश की है।

साल 1969 अंबिका सोनी को कांग्रेस में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लेकर आई थीं। उनके पिता विभाजन के दौरान अमृतसर के जिला कलेक्टर थे और नेहरू के साथ मिलकर काम करते थे। अंबिका सोनी ने संजय गांधी के साथ भी काम किया और पार्टी के फ्रंटल संगठनों का नेतृत्व किया। अंबिका सोनी पंजाब के होशियारपुर जिले की रहने वाली हैं और कई बार पंजाब से राज्यसभा सदस्य रह चुकी हैं। इस बात की सबसे अधिक संभावना थी कि वह मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस की पहली पसंद होंगी क्योंकि वह पंजाब कांग्रेस प्रमुख के रूप में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ नए और पुराने के नेतृत्व मिश्रण को संतुलित कर सकती हैं। पार्टी में अंबिका सोने के कद को देखते हुए, मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति के खिलाफ कांग्रेस को ज्यादा विरोधों का सामना करने की भी कम संभावना थी।

#WATCH "I've declined the offer (to be the next Punjab CM)...I believe #Punjab CM face should be a Sikh," says Congress MP Ambika Soni in Delhi pic.twitter.com/xPuPv9hvug