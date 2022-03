ईवीएम के बंद बक्से बताएंगे 10 मार्च को पंजाब में क्या होगा: चरणजीत सिंह चन्नी

Punjab

नई दिल्ली, 07 मार्च: पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर अधिकतर एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का संकेत दे रहे हैं। नतीजे आने से पहले राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। नेताओं के तेजी से रिएक्शन आ रहे हैं। एक्जिट पोल को लेकर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बयान सामने आया है। उन्होंने पंजाब विधानसभा चुनाव परिणाम के लिए 10 मार्च तक प्रतीक्षा करने की बात कही है। सीएम चन्नी ने कहा है कि अब तो ये बक्से ही बताएंगें कि क्या होना है?

पंजाब विधानसभा चुनाव के एक्जिट पोल के अनुसार आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। आम आदमी पार्टी को यहां 70 सीटें तक मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। एक्जिट पोल के अनुसार आप पंजाब में 62 से 70 सीटें जीत सकती है। अनुमान सच साबित होते हैं तो कांग्रेस के खाते में 20 से 30 सीटें आ सकती हैं। वहीं शिरोमणि अकाली दल के 16 से 24 सीटों के बीच जीत दर्ज करने का अनुमान लगाया जा रहा है।

The boxes (sealed EVMs) will say what is going to happen. Wait for the 10th of March: Punjab CM Charanjit Singh Channi when asked about early exit polls showing AAP forming govt in Punjab#PunjabElection2022 pic.twitter.com/4w6ZiViDrt