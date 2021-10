सियासी ज़मीन मजबूत करने में जुटी BJP, इस तरह तैयार की जा रही अलग-अलग रणनीति

Punjab

चंड़ीगढ़, अक्टूबर 11, 2021 । भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मद्देनज़र सियासी ज़मीन मज़बूत करने में जुट गई है। इसी कड़ी में भगवान बाल्मीकि की जयंती के अवसर पर 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ ने भगवान बाल्मीकि जयंती सप्ताह मनाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद वन इंडिया हिंदी से बात करते हुए कहा कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भगवान बाल्मीकि त्रिकालदर्शी थे, समाज में पनप रही बुराईयों से दूर रह कर इंसान को मर्यादा में रहना सिखाया है। वह बाल्मीकि समाज के साथ-साथ पूरी मानव जाति के लिए पूजनीय है। सभी व्यक्ति को उन्होंने जीने की सही राह दिखाई है। अरुण सूद ने बताया कि 20 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि की जयंती है। इस साल भारतीय जनता पार्टी ने भगवान बाल्मिकी जयंती को खास बनाने के लिए भगवान बाल्मीकि जयंती सप्ताह मनाने का फैसला किया है। 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक जयंती कार्यक्रम किए जाएंगे।



BJP is trying to strengthen the political ground, different strategies are being prepared in this way