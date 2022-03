पंजाब: 'ये नई तरह की राजनीति की शुरुआत', चन्नी को हराने वाले AAP विधायक का बयान

Punjab

oi-Love Gaur

बरनाला, 13 मार्च: पंजाब में आम आदमी पार्टी की इस कदर लहर चली कि कांग्रेस सहित बाकी दलों का सूपड़ा साफ हो गया। पंजाब की कुल 117 सीटों में से आप ने 92 सीटों पर रिकॉर्डतोड़ जीत हासिल की है। वहीं दो सीटों पर चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी को भी हार का मुंह देखना पड़ा। विधानसभा चुनावों में भदौर सीट से चरणजीत सिंह चन्नी को हराने वाले नवनिर्वाचित आप विधायक लाभ सिंह उगोके ने रविवार को कहा कि यह एक नई राजनीति शुरुआत है, जहां राज्य में एक मजदूर का बेटा विधायक बन सकता है।

'मैंने पहली बार चुनाव लड़ा'

न्यूज एजेंसी एनएनआई से बात करते हुए आप विधायक लाभ सिंह ने बताया, "मैंने पहली बार चुनाव लड़ा; परिवार ने मेरा साथ दिया। यह एक नई तरह की राजनीति है, जिसमें एक मजदूर का बेटा विधायक बन सकता है।" उन्होंने आगे कहा, 'मैं अस्पतालों की स्थिति में सुधार और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए काम करूंगा।'

I contested for the first time; family supported me. It's a new type of politics in which a labourer's son can become MLA. I'll work to improve condition of hospitals & improve quality of education: Punjab AAP MLA Labh Singh, who defeated Congress' Charanjit S Channi from Bhadaur pic.twitter.com/n8Hme8oCso